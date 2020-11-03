Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу МН1 неминуче.

Про це він заявив під час відеоконференції з міністрами закордонних справ країн-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів).

Зазначається, що учасники конференції позитивно відзначили приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини. Вони також обмінялися думками щодо виходу РФ з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією.

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче", – наголосив Кулеба.

Він також повідомив, що українська сторона поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17. Міністри домовилися продовжувати співробітництво.

Нагадаємо, сьогодні у Нідерландах поновилися слухання у справі про збитий боїнг МН17.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту (298 людей)загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

У червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.