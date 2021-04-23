Кількість хворих на ковід в Україні перевищила 2 млн осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 591 дитина та 277 медпрацівників.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 728 осіб, летальних випадків - 434. Одужало - 18 964 людини.

За добу було здійснено 95 740 тестувань, зокрема методом ПЛР – 41 305, методом ІФА – 18 360, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 075.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 004 630 осіб, дужало – 1 552 267. Від ускладнень захворювання померли 41 700 пацієнтів. Всього було проведено 9 130 606 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Також за добу було вакциновано 16 169 людей. 508 046 осіб було щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 283 мобільними бригадами з імунізації та 470 пунктами щеплення.

Станом на 22 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 485 700 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Національної академії наук вважають, що смертність від ковіду перебуває в завершальній фазі плато і скоро почне зменшуватися. Вчені констатують, що протягом останнього тижня в Україні спостерігається впевнене затухання кількості нових виявлень коронавірусної хвороби.