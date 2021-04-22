Корейську вакцину AstraZeneca привезуть в Україну 23 квітня

Україна 23 квітня отримає 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Кореї в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це в ефірі "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Поставка очікувалася 22 квітня, але її відклали на день.

"Поставили нам слот літака на завтра, в 8:45 ранку вона вже повинна бути в аеропорту "Жуляни". Відразу вона буде відповідно розподілена по регіонах, і вона йде у нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з тими етапами вакцинації, які йдуть. Це будуть люди, які входять до груп ризику, люди старші за 60 років. Окрім того, ми хочемо залишити певну частину для другого щеплення – те, що у нас припадає на останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому", - зазначив Степанов.

Корейська вакцина AstraZeneca-SKBio була зареєстрована в Україні 20 квітня. Вона розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd) і має торговельну назву AstraZeneca-SKBio.

З 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca, але перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна також безкоштовно отримала першу партію вакцини Pfizer у рамках COVAX.

Докладно про те, як відбувається імнуізація від ковіду в Україні, хто і де зараз може це зробити і скільки чекати своєї черги, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".