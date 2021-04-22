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В Україні почали вакцинувати співробітників ДСНС

Рятувальників щеплюють препаратами від Sinovac та Pfizer-BioNTech.

Фото: ДСНС

У межах програми щеплення співробітників системи Міністерства внутрішніх справ від COVID-19 у Державній службі з надзвичайних ситуацій розпочалася кампанія з вакцинації.

Для цього рятувальники отримали препарати CoronaVac від Sinovac Biotech та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, інформує пресслужба ДСНС.

Наголошується, що серед особового складу та співробітників ДСНС вакцинація добровільна.

"Проте необхідно розуміти, що чим швидше вдасться утворити колективний імунітет, тим швидше людство зможе повернутися до звичайного ритму життя", - сказано в повідомленні.

У ДСНС закликають усіх, хто турбується про своє здоров'я, благополуччя та безпеку оточуючих, не нехтувати вакцинуванням.

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу працівників системи МВС почалася 17 квітня. Першими вакцинували гарнізони аеропортів Бориспіль та Жуляни, підрозділи НГУ у зоні ООС, працівників громадської безпеки, підрозділи патрульної поліції.

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