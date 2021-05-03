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На Дніпропетровщині судитимуть банду, яка втягувала у людей у трудове рабство

Потерпілих змушували виконувати тяжкі роботи по догляду за тваринами, жорстоко карали та не платили гроші.

На Дніпропетровщині судитимуть банду, яка втягувала у людей у трудове рабство
Фото: ternopil.te.ua

Поліцейські Дніпропетровщини направили до суду матеріали відносно злочинної групи, яка втягувала людей у трудове рабство.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Потерпілих змушували виконувати тяжкі роботи по догляду за тваринами, жорстоко карали та не платили гроші за виконану роботу.

Група складалася з жінки та чотирьох чоловіків. 62-річна мешканка Дніпра займалася підбором та переправленням людей на тваринницьку ферму. Зловмисниця підбирала мешканців Дніпропетровської області, які перебували у скрутному матеріальному стані, при цьому обіцяла їм високу зарплатню та гідні умови роботи.

Коли люди погоджувалися, їх перевозили на ферму у Магдалинівському районі області. Там вони виконували тяжку роботу по догляду за тваринами, жили у бараках і тяжко працювали. При цьому робітників майже не годували, а в разі непокори – били. Обіцяні за роботу гроші потерпілі так і не отримали.

Крім мешканки Дніпра, яка займалася вербовкою людей, до складу групи входили четверо чоловіків, які слідкували за утриманням “працівників” та контролювали їх роботу. Серед них – громадянин Азербайджану, який має посвідку на тимчасове мешкання в Україні, дійсну до 14 травня цього року.

“Впродовж року, в ході розслідування, правоохоронці встановили потерпілих, зібрали доказову базу та направили кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду. За місцями мешкання всіх фігурантів та місцях незаконного утримання людей відбулися санкціоновані обшуки”, – йдеться у повідомленні.

Жінці та чотирьом чоловікам вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

У квітні 2021 року кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно п’яти осіб направили до суду. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

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