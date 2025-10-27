Трамп розповів, як проходив медогляд у медцентрі Волтера Ріда і зазначив, що йому зробили МРТ

"Я зробив це. Мені зробили МРТ. Вона була ідеальною", - сказав президент США.

Президент США Дональд Трамп поділився подробицями медогляду, який він нещодавно проходив в медичному центрі Волтера Ріда.

Про це повідомляє СNN.

Трамп розповів, зокрема, що йому зробили магнітно-резонансну томографію (МРТ).

"Я зробив це. Мені зробили МРТ. Вона була ідеальною", - сказав він.

79-річний Трамп, який є одним із найстаріших президентів в історії США, на початку цього місяця відмовлявся повідомити, чому він проходив МРТ. Він порадив журналістам запитати про це в лікарів.

Він також запевнив, що його команда медиків надала журналістам "дуже переконливий" звіт про стан його здоров’я.

"Я думаю, вони дали вам дуже переконливі висновки – ніхто ніколи не давав вам таких звітів, як я. І якби я теж не вважав, що все буде добре, я б повідомив вам про це, я б не втік. Я б щось зробив. Але лікар сказав, що це одні з найкращих результатів для цього віку, одні з найкращих результатів, які вони коли-небудь бачили", – сказав Трамп.

Президент США пройшов щорічний медичний огляд 11 квітня у Військово-медичному центрі Волтера Ріда. На трьох сторінках висновків комплексного обстеження лікар Трампа капітан ВМС Шон Барбабелла зазначив, що президент "повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави". Також повідомлялося, що Трамп схуд на 20 фунтів (9 кілограмів) відтоді, як медобстеження в 2020 році, показало, що його вага "межує з ожирінням".

Перше медобстеження Трамп пройшов у січні 2018 року, після виходу скандальної книги Майкла Вулфа "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа", в якій психічне здоров'я американського президента ставиться під сумнів.