Росіяни вдарили по будівлі краєзнавчого музею у Херсоні

Під час окупації росіяни викрали з музею тисячі унікальних експонатів української історії та культури.

Фото: Херсонський обласний музей

Росіяни обстріляли Херсонський обласний краєзнавчий музей. Унаслідок прицільного обстрілу зруйнувано третину будівлі, пошкоджені стіни.

Про це повідомляє Херсонський обласний краєзнавчий музей.

"Путінські вандали упродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею. Унікальний осередок історії та пам’яті українського Півдня зазнав численних пошкоджень — третина будівлі зруйнована вщент, пробито дах, пошкоджені стіни", — пишуть в адміністрації музею.

За інформацією музею, на час тимчасової окупації з музею викрали тисячі унікальних експонатів української історії та культури.

"Хочемо наголосити, що нищення музею — не випадковість, а частина системної політики культурного терору. Ми звертаємося до світової спільноти з закликом зробити все можливе, аби запобігти руйнуванню історичних об’єктів у Херсоні", — акцентували у зверненні.
