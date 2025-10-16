Кінофестиваль «Молодість» оголосив гіти програми

Фестиваль пройде у Києві з 25 жовтня по 2 листопада.

Фото: КМФ «Молодість» Кадр з фільму "Дракула"

54-й київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив програму «Фестиваль фестивалів». Про це повідомила його пресслужба.

Одним з найважливіших показів стане «Просто випадковість» Джафара Панагі — стрічка опозиційного іранського режисера, що критикує владу, мала світову прем’єру в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де отримала головний приз — «Золоту пальмову гілку». Панагі раніше очолював міжнародне журі КМКФ «Молодість».

Прихильники нового класика «Румунської нової хвилі» Раду Жуде зможуть подивитись одразу дві його нові стрічки — «Континенталь ’25», яка мала прем’єру на Берлінале, в основному конкурсі. За цю роботу режисер отримав «Срібного ведмедя» за найкращий сценарій. «Дракула» — осмислення класичного сюжету саме з місцевої румунської перспективи, мав світову прем’єру на кінофестивалі у Локарно у серпні цього року і був номінований на «Золотого леопарда».

«Безмовна подруга» із Леа Сейду в одній з головних ролей мав світову прем’єру на Венеційському кінофестивалі, де отримав цілу низку нагород. Стрічка здобула приз FIPRESCI (Міжнародної федерації кінопреси), а швейцарка Луна Ведлер отримала премію Марчелло Мастроянні як найкраща молода акторка.

Ще один лавреат Венеції — «Під хмарами» Джанфранко Розі. Цей документальний фільм, що торкається й теми війни росії проти України, отримав на фестивалі спеціальний приз журі.

Доповнює програму дебютний фільм учасника «Молодості» Гаррі Лайтона «Пілліон» із Александром Скашґордом та Гаррі Меллінгом у головних ролях. Ця квір-драма отримала приз за найкращий сценарій у секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. А ще в цьому фільмі стався акторський дебют соліста популярного гурту Scissor Sisters Джейка Ширза.

Фото: ©LesFilmsPellea Кадр з фільму «Просто випадковість»

Фільми програми «Фестиваль фестивалів»:

Плоди опунції / Cactus Pears, Роган Парашурам Канаваде / Rohan Parashuram Kanawade, Індія, Сполучене Королівство, Канада / India, UK, Canada, 2025, 112’

Дракула / Dracula, Раду Жуде / Radu Jude, Румунія, Австрія, Люксембург, Бразилія / Romania, Austria, Luxembourg, Brazil, 2025, 170’

Континенталь ’25 / Kontinental ’25, Раду Жуде / Radu Jude, Румунія, Бразилія, Швейцарія, Сполучене королівство, Люксембург / Romania, Brazil, Switzerland, UK, Luxembourg, 2025, 109’

Просто випадковість / It Was Just an Accident, Джафар Панагі / Jafar Panahi, Іран, Франція, Люксембург / Iran, France, Luxembourg, 2025, 102’

Те, що ти вбиваєш / The Things You Kill, Аліреза Хатамі / Alireza Khatami, Франція, Польща, Канада / France, Poland, Canada, 2025, 110’

Подорож і повсякдення / Two Seasons, Two Strangers, Шьо Міяке / Shô Miyake, Японія / Japan, 2025, 89’

Гість / The Visitor, Вітаутас Каткус / Vytautas Katkus, Литва, Швеція, Норвегія / Lithuania, Sweden, Norway, 2025, 111’

Безмовна подруга / Silent Friend, Ільдіко Еньєді / Ildikó Enyedi, Німеччина, Франція, Угорщина / Germany, France, Hungary, 2025, 147’

Пілліон / Pillion, Гаррі Лайтон / Harry Lighton, Сполучене Королівство, Ірландія / UK, Ireland, 2025, 106’

Під хмарами / Below the Clouds, Джанфранко Розі / Gianfranco Rosi, Італія / Italy, 2025, 115’

***

До повнометражного міжнародного конкурсу цього року відібрали 12 стрічок з усього світу. Серед фільмів, що змагатимуться за перемогу на 54-й «Молодості» — учасники та призери Берлінале, Канн, Венеції, Локарно, Карлових Вар і Sundance цього року.

Міжнародний конкурс (повні метри):

Ми вам віримо / We Believe You, Шарлотт Девільє, Арно Дюфе / Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys, Бельгія / Belgium, 2025, 93’ Фільм мав світову прем’єру на 75-му Берлінале у 2025 році, де отримав спеціальну відзнаку, як найкращий дебютний повний метр.

Халамидник / Urchin, Гарріс Дікінсон / Harris Dickinson, Сполучене Королівство / UK, 2025, 99’ Режисерський дебют відомого британського актора Гарріса Дікінсона, відомого за ролями у фільмі «Кінгсмен», каннському гіті «Трикутник смутку» та трилері «Хороша погана дівчинка», де він зіграв з Ніколь Кідман. Зазначимо, що в його першому фільмі в одній з ролей знялась відома українська акторка Карина Химчук («Ти мене любиш?»). Світова прем’єра «Халамидника» відбулася у Каннах, у секції «Особливий погляд», де він отримав приз FIPRESCI й нагороду найкращому актору (Френк Ділейн).

Наш дім у вогні / Our House Is On Fire, Олеся Білецька / Alice Biletska, Україна / Ukraine, 2025, 94’ Події у фільмі розгортаються на драматичному тлі початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Стрічка була повністю знята в Україні під обстрілами, звуками повітряних тривог та в умовах комендантської години. За сюжетом, молода співачка вперше за чотири роки приїздить до Києва з Лос-Анджелеса, саме в момент початку великої війни. Це змушує її стати перед неможливим вибором між кар'єрою та домом, безпекою та коханням. У головній ролі – Анастасія Пустовіт.

Корисний привид / A Useful Ghost, Рачапум Бунбанчачок / Ratchapoom Boonbunchachoke, Таїланд, Сінгапур, Німеччина, Франція / Thailand, Singapore, Germany, France, 2025, 130’ Фільм мав світову прем’єру на Тижні критики Каннського кінофестивалю, де отримав Ґран-прі. Крім того, Таїланд висунув цю стрічку на здобуття премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Господар у домі / Man of the House, Андаміон Муратай / Andamion Murataj, Албанія, Італія, Хорватія, Косово, Північна Македонія / Albania, Italy, Austria, Croatia, Kosovo, North Macedonia, 2025, 104’ Повнометражний дебют Андаміона Муратая. На 45-й «Молодості» тоді ще проєкт фільму «Господар у домі» переміг у пітчингу Boat Meeting, який традиційно проходив на фестивалі впродовж багатьох років.

Шалені рахунки, або Дестіні, скажи, що я хороший / Mad Bills to Pay: (or Destiny, dile que no soy malo), Джоел Алфонсо Варґас / Joel Alfonso Vargas, США / USA, 2025, 101’ Американський драматичний фільм «Шалені рахунки, або Дестіні, скажи, що я хороший» мав світову прем’єру на кінофестивалі Sundance – найпрестижнішому в світі майданчику незалежного кіно. «Дивна річка» була показана на Венеційському кінофестивалі, де претендувала одразу на головну нагороду секції «Горизонти» та Queer Lion.

Дивна річка / Strange River, Жауме Кларет Мушарт / Jaume Claret Muxart, Іспанія, Німеччина / Spain, Germany, 2025, 105’ Фільм брав участь у програмі "Горизонти" Венеційського кінофестивалю і претендував на Queer Lion.

Ремонт / Renovation, Ґабріелє Урбонайтє / Gabrielė Urbonaitė, Бельгія, Латвія, Литва / Belgium, Latvia, Lithuania, 2025, 90’ «Ремонт» мав світову прем’єру на кінофестивалі у Карлових Варах. За сюжетом, 29-річна Ілона та її хлопець щойно переїхали до нової квартири, де вони розпочинають ремонт. Саме тоді дівчина знайомиться з Олегом, одним з українських будівельників, її ідилічні уявлення про повноцінне життя починають руйнуватися. Як зазначили куратори KVIFF, це «майстерне, сучасне зображення життя міленіалів, які, з одного боку, піддаються впливу сучасності, а з іншого – все ще несуть травми, отримані попередніми поколіннями, які виросли в Радянському Союзі». Одну з головних ролей зіграв відомий український актор Роман Луцький, відомий за ролями в фільмах «Відблиск», «Віддана», «Медовий місяць» та іншими.

Блакитна чапля / Blue Heron, Софі Ромварі / Sophy Romvari, Канада, Угорщина / Canada, Hungary, 2025, 90’ Фільм «Блакитна чапля» був вперше показаний у Локарно, де він отримав приз за найкращий перший повний метр та приз у Торонто за найкращий канадський дебют.

Край очерету / Reedland, Свен Брессер / Sven Bresser, Нідерланди, Бельгія / Netherlands, Belgium, 2025, 105’ «Край очерету» мав прем’єру на Каннському кінофестивалі, після чого Нідерланди висунули стрічку на здобуття премії «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».

Втомлені / The Fatigued, Юрій Дунай / Yurii Dunai, Україна / Ukraine, 2025, 97’ Стрічка «Втомлені» є режисерським дебютом відомого українського кінооператора Юрія Дуная, який зараз служить у ЗСУ. Він працював з такими режисерами, як Валентин Васянович, Мачек Хамела, Марися Нікітюк, Соломія Томащук, Георгій Фомін, Тарас Томенко та іншими. Продюсером є Пилип Іллєнко, а авторкою сценарію — Соломія Томащук. Головні ролі зіграли відомі українськи актор_ки Валерія Ходос, Дмитро Сова та Ірма Вітовська. Фільм розповідає про ветеранів війни, що носять як фізичні рани, так і невидимі шрами посттравматичного стресового розладу. Вони знаходять розраду одне в одному, проходячи довгий шлях до одужання.

Три етапи / Three Times, Марлен Ґрінберґ / Marlene Grinberg, Аргентина, Уругвай, Чилі / Argentina, Uruguay, Chile, 2025, 90’ Фільм розповідає про літню жінку, що живе в аргентинській Патагонії разом з онукою та навчає її відчувати світ крізь танець. Раптовий візит доньки, яка щойно вийшла з психіатричної лікарні, змінює звичний лад і змушує переосмислити їхні ролі в цих стосунках.

Також оголошені студентські фільми Міжнародного конкурсу:

Родинні зв’язки / Blood Ties, Томі Джоела Друкер / Tomi Joelah Drucker, Ізраїль / Israel, 2025, 12’

Аптека / Pharmacies, Мартін Монтельяно / Martín Montellano, Мексика / Mexico, 2025, 25'

Земля пухом / Shallow Ground, Йозо Шмух / Jozo Schmuch, Хорватія / Croatia, 2025, 20'

Сірник! / Spark!, Алібі Мукушев / Alibi Mukushev, Казахстан / Kazakhstan, 2025, 20'

Завтра не настане / Tomorrow Never Comes, Гая Джагінян / Gaia Dzhahinian, Сполучене Королівство / UK, 2024, 18'

Шкіра до шкіри / Skin on Skin, Зімон Шнекенбурґер / Simon Schneckenburger, Німеччина / Germany, 2025, 30'

Репортер / The Reporter, Ян Ґурецький / Jan Górecki, Польща / Poland, 2025, 22'

Ми згрішили перед Тобою / We Have Sinned Before You, Іфат Ненер Орґад / Ifat Nener Orgad, Ізраїль / Israel, 2024, 19'

Ромчик / Romchyk, Алексіс Бікат / Alexis Bicât, Сполучене Королівство / UK, 2024, 12'

Танці під дощем / Dancing In The Rain, Чао-Чунь Є / Chao-chun Yeh, Японія, Тайвань / Japan, Taiwan, 2024, 7'

Ручне ткацтво / Handwoven, Даша Левін, Мейсон Казалет, Мігіка Дас, Метью Віздом / Dasha Levin, Mason Cazalet, Mihika Das, Matthew Wisdom, Індія, Ірландія, США / India, Ireland, USA, 2024, 9'

Вас перетворили на зброю і наказали змиритися / They Made You Into A Weapon And Told You To Find Peace, Роксана Строє / Roxana Stroe, Сполучене Королівство / UK, 2025, 25’

Світло у хвилях / Light In The Waves, Дар'я Удачина / Daria Udachyna, Україна / Ukraine, 2025, 7'

Honey Bunny / Honey Bunny, Ґрацьяна Пехуля / Gracjana Piechula, Польща / Poland, 2024, 24'

Кахер / Qaher, Нада Халіфа / Nada Khalifa, Польща, Держава Палестина, Єгипет / Poland, State of Palestine, Egypt, 2025, 20'

Де зупинився час / Where Time Stood Still, Ніно Бенашвілі / Nino Benashvili, Сакартвело / Sakartvelo, 2024, 13'

Останнє парі / The Last Bet, Майке Вюстенберґ / Meike Wüstenberg, Австрія / Austria, 2024, 15'

Фестиваль “Молодість” проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Національної спілки кінематографістів України.

Про КМКФ «Молодість»: