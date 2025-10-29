Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Український фільм "Куба&Аляска" став найкращим документальним фільмом Римського кінофестивалю
Кадр з фільму «Куба і Аляска»
Фото: надано автором

Українська документальна стрічка про двох бойових медикинь "Куба&Аляска" здобула перемогу у номінації "Найкращий документальний фільм" на Римському міжнародному кінофестивалі (Festa del Cinema di Roma). Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Цьогоріч фестиваль уперше за двадцятирічну історію запровадив спеціальну нагороду для документального кіно, і саме українська робота стала її першим лауреатом.

Журі у складі Александру Нанау, Сантьяго Мази та Надії Тревісан оголосило переможців 25 жовтня. Фільм "Куба&Аляска" було визнано найкращим серед стрічок секцій "Конкурс прогресивного кіно" та "Спеціальні покази".
