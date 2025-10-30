ПЕН Україна провів публічну дискусію «Література у світі: чи здатна вона ще допомагати людині?»

Учасники висловили свою солідарність з Україною та поділились власним українським досвідом в часи війни.

Фото: фото зі сторінки ПЕН у фейсбуці

29 жовтня у просторі PEN Ukraine відбулася публічна розмова з європейськими письменниками та представниками центрів PEN — «Literature Around the World: Can It Still Help Humans?» («Література у світі: чи здатна вона ще допомагати людині?»)

Представниики та представниці PEN центрів світу завітали на ІХ Регіональну зустріч. Впродовж візиту гості знайомляться з українськими правозахисниками, письменниками, журналістами, культурними інституціями, а також відвідають деокуповані міста та селища Київщини й Чернігівщини, аби на власні очі побачити наслідки російської окупації.

Фото: зі сторінки ПЕН у фейсбуці представник ПЕН Іспанія Енріке Євес в Києві

Під час зустрічі учасники говорили про:

-роль літератури у часи глобальних катастроф;

-її здатність допомагати краще розуміти людину, відновлювати моральні орієнтири, виходити за межі упереджень і обмежень;

-можливості літератури навчати глибше відчувати й осмислювати реальність.

Фото: зі сторінки ПЕН у фейсбуці

Серед учасників дискусії були:

Майя Гудім Бурхейм (PEN Норвегія) — журналістка й історикиня, дослідниця травматичної історії та пам’яті, одна з розробниць навчального центру, присвяченого терактам 22 липня у Норвегії, нині — керівниця комунікацій PEN Norway.

Лаура Мінтегі (PEN Баскський центр) — відома баскська письменниця та науковиця, докторка психології, директорка кафедри дидактики мови й літератури в Університеті Країни Басків, президентка PEN Basque.

Енріке Євес (PEN Іспанія) — іспанський журналіст і письменник, багаторічний кореспондент TVE, BBC і Reuters, колишній прессекретар президента Генасамблеї ООН, нині — президент PEN Spain.

Томіца Байшич (PEN Хорватія) — хорватський поет, прозаїк, графік і перекладач, автор п’яти поетичних збірок і книжок подорожніх есеїв, член Міжнародного комітету PEN WIPC, засновник видавництва Druga priča Art & Poetry.

Саїд Хатібі (PEN Словенія)— словенський письменник і журналіст, який пише арабською, автор п’яти романів, перекладених сімома мовами, відомий своїми репортажами із зон конфліктів, зокрема Сомалі, Малі та Майдану в Києві.

Айра Веллс (PEN Канада) — канадський літературознавець і письменник, директор академічних програм у Вікторія-коледжі Торонтського університету, публікується в The Guardian та The New Republic.

Венсан Енґель (PEN Бельгія) — бельгійський письменник, драматург і професор літератури в Університеті Лувен, автор понад 20 романів, дослідник теми пам’яті та воєнної травми, керівник видавництва Edern Publishing.

Захід можерував філософ, письменник, президент PEN Ukraine, головний редактор UkraineWorld, співзасновник і ведучий Kult: Podcast—Володимир Єврмоленко.

Подія стала простором для роздумів про те, чи може література сьогодні залишатися джерелом людяності, емпатії й моральної опори у світі, що переживає кризу.