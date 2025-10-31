До 30-річчя вступу України до Ради Європи в Страсбурзі відкрили комплексну культурну програму

У Страсбурзі стартує міжнародна культурна програма «Культура vs війна» — серія подій до 30-річчя вступу до Ради Європи. Головним лейтмотивом комплексу мистецьких заходів є донесення європейській політичній еліті спроможності України гармонійно доповнити родину європейських країн, підсилити Євросоюз у багатьох галузях та напрямках життєдіяльності.

Протягом листопада на головних майданчиках Страсбурга відбудеться низка подій, які об’єднають музику, кіно, фотографію та живе спілкування з українськими митцями:

30 жовтня – концерт музики українських композиторів «Непереможна душа / L’âme invincible» у Palais des Fêtes. Виступають скрипалька Богдана Півненко та піаністка Анна Хмара.

5 листопада – відкриття фотовиставки мультимедійного проєкту «Спроможні / Empowered» у межах ініціативи «Культура vs війна».Герої проєкту: співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, правозахисниця Олександра Матвійчук, кобзар Тарас Компаніченко, гурт Dakha Brakha, фотограф Сергій Михальчук.

У цей же день – промова та музичний виступ амбасадорки проєкту Богдани Півненко у залі засідань Парламентської асамблеї Ради Європи на відкритті Світового форуму демократії.

Фото: з фейсбук-сторінки "Дивись українське" Джамала

5–6 листопада – концерт гурту Gogol Bordello у межах World Forum for Democracy, а також показ фільму «Культура vs війна» у Palais du Conseil de l’Europe.

13 листопада – європейська прем’єра фільму «Паляниця» (режисери Кадім Тарасов і Юлія Большинська) та презентація проєкту «Спроможні» у кінозалі Ради Європи.

В цей день також відбудеться передача українських книг для поповнення української книжкової полички Національної університетської бібліотеки Страсбурга.

27 листопада – показ відреставрованої версії легендарного фільму «Тіні забутих предків» за участю керівництва Директорату культури Ради Європи.

Програма у Страсбурзі підкреслить стійке прагнення українців до найскорішого вступу України до Євросоюзу.

«Комплекс заходів у Страсбурзі покликаний аргументовано довести європейській політичній еліті спільність цінностей, на яких побудована об’єднана Європа з цінностями, які Україна захищає у війні. Доповнити образ сучасної України як надійного і бажаного партнера, спроможного підсилити Євросоюз у багатьох сферах життєдіяльності», – підкреслює ініціатор проєкту, голова Асоціації «Дивись українське!» Андрій Різоль.