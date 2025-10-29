В Києві стартує проєкт “Втрачений Київ”

В столиці стартує спільний проєкт із громадськістю - “Втрачений Київ”.
Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.
“Проєкт спрямований на повернення пам’яті про об’єкти культурної спадщини, зруйновані у різні часи, та на осмислення втрат, яких зазнав Київ”, - йдеться у повідомленні.
Для обговорення пропонуються, зокрема, Богоявленський собор та дзвіниця Братського монастиря, церква Успіння Богородиці Пирогощої, Катерининська, Воскресенська, Введенська церкви тощо.
Перша зустріч відбудеться 31 жовтня о 18:30 у MLYN design hub (вул. Спаська, 36/31). Реєстрація обовʼязкова.
Проєкт реалізується Державним історико-архітектурним заповідником “Стародавній Київ” та ГО “Україна Інкогніта”.
Про діяльність ГО “Україна Інкогніта” можна прочитати у матеріалі LB.ua “Цифрове збереження історичних пам’яток”.