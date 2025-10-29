В Києві стартує проєкт “Втрачений Київ”

Він спрямований на повернення пам’яті про об’єкти культурної спадщини, зруйновані у різні часи.

В столиці стартує спільний проєкт із громадськістю - “Втрачений Київ”.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

“Проєкт спрямований на повернення пам’яті про об’єкти культурної спадщини, зруйновані у різні часи, та на осмислення втрат, яких зазнав Київ”, - йдеться у повідомленні.

Для обговорення пропонуються, зокрема, Богоявленський собор та дзвіниця Братського монастиря, церква Успіння Богородиці Пирогощої, Катерининська, Воскресенська, Введенська церкви тощо.

Перша зустріч відбудеться 31 жовтня о 18:30 у MLYN design hub (вул. Спаська, 36/31). Реєстрація обовʼязкова.

Проєкт реалізується Державним історико-архітектурним заповідником “Стародавній Київ” та ГО “Україна Інкогніта”.

Про діяльність ГО “Україна Інкогніта” можна прочитати у матеріалі LB.ua “Цифрове збереження історичних пам’яток”.