Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаКультура

В Києві стартує проєкт “Втрачений Київ”

Він спрямований на повернення пам’яті про об’єкти культурної спадщини, зруйновані у різні часи.

В Києві стартує проєкт “Втрачений Київ”
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба КМДА

В столиці стартує спільний проєкт із громадськістю - “Втрачений Київ”.

Про це повідомила пресслужба Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

“Проєкт спрямований на повернення пам’яті про об’єкти культурної спадщини, зруйновані у різні часи, та на осмислення втрат, яких зазнав Київ”, - йдеться у повідомленні.

Для обговорення пропонуються, зокрема, Богоявленський собор та дзвіниця Братського монастиря, церква Успіння Богородиці Пирогощої, Катерининська, Воскресенська, Введенська церкви тощо.

Перша зустріч відбудеться 31 жовтня о 18:30 у MLYN design hub (вул. Спаська, 36/31). Реєстрація обовʼязкова.

Проєкт реалізується Державним історико-архітектурним заповідником “Стародавній Київ” та ГО “Україна Інкогніта”.

Про діяльність ГО “Україна Інкогніта” можна прочитати у матеріалі  LB.ua “Цифрове збереження історичних пам’яток”.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies