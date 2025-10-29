МКСК: слід застосувати санкції за фінансування тероризму до суб’єктів, пов’язаних із YouTube-каналом “Маша та Ведмідь”

Кадр з мультфільму «Маша та ведмідь»

Міністерство культури і стратегічних комунікацій (МКСК) відреагувало на звернення народного депутата Ярослава Юрчишина щодо мультфільму “Маша та Ведмідь”.

“По-перше, в міністерстві також виступають за санкції для цього російського продукту”, - написав Юрчишин.

Нардеп зазначив, що за результатами аналізу МКСК підтверджує, що власником контенту є російська студія "Анімаккорд", яка сплачує податки в РФ. Вона зберігає сталий зв’язок із Росією через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності. Отже, вона цілком може бути спонсором тероризму.

Водночас компанія отримує гроші з України, хоча YouTube від початку повномасштабного вторгнення заблокував монетизацію для російських авторів.

“Проте ці обмеження не працюють, якщо перегляди йдуть з України. "Анімаккорд" має українськомовну версію "Маші і Ведмедя", яку дивляться українські діти, а гроші за перегляд ідуть до Росії. Тобто, спонсорують тероризм через податки”, - наголосив Юрчишин.

Нардеп зазначив, що Нацполіція раніше також підтвердила зв’язок "Маші і Ведмедя" з РФ.

“Тут немає жодного варіанту, окрім накладання санкцій. Одне лише питання: хто ж їх ініціює?!” - підсумував нардеп.

