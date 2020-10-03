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Лісові пожежі на Луганщині: знайшли останки чотирьох зниклих безвісти осіб

Внаслідок масштабних пожеж в області загинуло 11 людей.

Лісові пожежі на Луганщині: знайшли останки чотирьох зниклих безвісти осіб
Фото: Тетяна Погукай / facebook

У Луганській області знайшли останки чотирьох осіб, які вважались зниклими безвісти внаслідок лісових пожеж. Про це повідомила речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай у фейсбук.

Працівники слідчо-оперативних груп виявили фрагменти тіл людей під завалами зруйнованих вогнем будинків у населених пунктах Сиротине та Воронове.

Це чотири особи:

- Шушулкова Валентина Федорівна, 13.01.1938 р.н., смт. Воронове, (лежача після трьох інсультів, мешкала одна),

- Андрієва Наталія Вікторівна, 25.01.1964 р.н., с. Сиротине, 

- Помещик Світлана Архіпівна, 14.02.1947 р.н., с. Сиротине, 

- Чумак Любов Володимирівна, 03.08.1956 р.н., смт. Воронове.

Загалом внаслідок лісових пожеж, які почались у Луганській області 30 вересня, загинули 11 осіб. 18 людей постраждали.

Станом на ранок 3 жовтня в області продовжували гасити сім осередків вогню у трьох районах. За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем в усіх вісьмох осередках складає понад 20 тис. га. До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб. 

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області. Президент  Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

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