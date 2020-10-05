Поліція Києва затримала чоловіка, який вбив адміністраторку магазину у Солом’янському районі столиці.

Про це інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Наразі зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України, а саме розбійний напад та умисне вбивство. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Під час проведення першочергових слідчих дій та огляді прилеглої території поліцейські виявили верхній одяг зловмисника, який він використовував під час скоєння злочину.

Правоохоронці менш ніж за добу встановити особу підозрюваного та затримати його. У ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що мотивом злочину було заволодіння грошима.

Зловмисник замаскував своє обличчя і, погрожуючи ножем, вимагав у адміністраторки закладу віддати виручку. Коли 35-річна жінка його впізнала, він вирішив приховати скоєний злочин та почав наносити їй удари. За попереднім висновком судово-медичного експерта, підозрюваний завдав загиблій 15 ножових поранень, від яких вона померла на місці.

За даними поліції, зловмисником виявився 27-річний раніше не судимий уродженець Київської області, який працював у сусідньому магазині.