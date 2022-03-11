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Російські музеї виключили з Групи Бізо

Міжнародна організація, що виробляє професійні стандарти в музейній спільноті, не співпрацюватиме з російськими інституціями.

Російські музеї виключили з Групи Бізо
Фото: alizila

Російські музеї виключені з Групи Бізо — міжнародної організації, яка займається виставками та налагодженням зв'язків між представниками найбільших інституцій. Про це повідомляє Артгид.

До Групи Бізо, серед інших музеїв, входили російські Державний Ермітаж, Державна Третьяковська галерея, ДМІІ ім. Пушкіна, Музеї Московського Кремля. 

Група Бізо була заснована у 1992 році для обміну досвідом і вироблення професійних стандартів у музейній спільноті. Вона включає такі музеї, як Лувр, Музей Орсе, Музей Метрополітен, Британський музей, Музей Прадо та інші. У 2002 році група ухвалила Декларацію про важливість та цінність універсальних музеїв, сформулювавши принципи роботи для музеїв-учасників. Одним із ключових починань Бізо був Зелений протокол, за допомогою якого організація закликала музеї переглянути свої стратегії сталого розвитку та виробити нові екологічні стандарти роботи. Також група проводить конференції для керівників інституцій. У них беруть участь директори музеїв з усього світу.

Нагадаємо, раніше від обстрілу російських військ постраждав Харківський художній музей. Вибуховою хвилею вибило скло у більшості вікон, експонати під загрозою.

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