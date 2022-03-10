Стінг більше не співатиме для російських олігархів

"Жоден олігарх у Британії, Росії чи деінде більше не зможе замовити концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули", – заявив співак.

Британський співак і композитор Стінг заявив, що більше ніколи не даватиме концерти та не виступатиме на корпоративах російських олігархів, а також тих, хто хоч якось причетний до російської агресії щодо України. Про це повідомило Суспільне з посиланням на Mirror.

"Жоден олігарх у Британії, Росії чи деінде більше не зможе замовити концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули", – заявив співак.

Раніше фронтмен Police часто давав приватні концерти для мільярдерів Росії. Зокрема, у 2016 році Стінг виступав на весіллі Саїда Гуцерієва – сина відомого російського підприємця Михайла Гуцерієва.

Нагадаємо, раніше британський рок-музикант Стінг виконав пісню на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.