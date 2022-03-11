Художники запустили в музеї Гуггенхайма паперові літачки на підтримку України

hyperallergic (Katya Pavlevych)

Закликаючи створити заборонену для польотів зону над Україною, художники запустили сотні паперових літаків у нью-йоркському музеї Гуггенхайма. Про це повідомляє Нyperallergic

«Бережіть небо над Україною», – йшлося на листівках, перетворених на 350 літачків. Група художників та активістів з України й інших країн створила їх і запустила з вершини ротонди музею. На листівках було написано: «Цей реактивний літак зроблений з паперу… Але що, якби він був сталевим… І ніс бомби над головами тих, кого ви любите».

Ця інтервенція не була запланована музеєм.

Серед організаторів акції - художники Антон Варга, Беа Фремдерман, V Pan, Volk Lika та інші. «Ми хочемо привернути увагу до російської війни в Україні», – йдеться у заяві художників. «Військова жорстокість цієї війни, яку веде Володимир Путін, впливає на Україну, всю Європу і, зрештою, кожну країну, яка постійно знищується насильством Путіна».

Однією з учасниць акції була художниця Бетті Ройтбурд, дочка Олександра Ройтбурда. За її словами, відвідувачі Гуггенхайма в основному підтримали акцію, дехто аплодував активістам і забирав листівки додому.

Відповідаючи на запитання про те, що заборонена для польотів зона над Україною може спровокувати третю світову війну, Бетті Ройтбурд сказала: «Третя світова війна може початися, якщо ми нічого не зробимо, щоб зупинити Путіна. Росія захопила дві АЕС, одна з них - найбільша в Європі. Це стосується всієї планети. Ненадання Україні забороненої для польотів зони, по суті, говорить Путіну, що він може продовжувати далі».

Нагадаємо, головне управління розвідки Міноборони України попередило про підготовку президентом РФ Володимиром Путіним теракту на Чорнобильській атомній електростанції.