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Гурт Pink Floyd заборонив росіянам і білорусам слухати їхню музику

Так британські музиканти підтримали України на тлі війни з Росією.

Гурт Pink Floyd заборонив росіянам і білорусам слухати їхню музику
Девід Гілмор
Фото: ЕРА/UPG

Відсьогодні уся музика відомого британського гурту Pink Floyd стане недоступною для росіян і білорусів.

Про це йдеться у твіттері гурту.

Так музиканти підтримали Україну у війні з Росією.

“Щоб підтримати весь світ у суворому засудженні вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року і всі сольні записи Девіда Гілмора (гітарист, вокаліст і автор пісень рок-гурту. - Ред.) відсьогодні видаляються з усіх провайдерів цифрової музики в Росії та Білорусі”, – йдеться у твіттері.

Нагадаємо, британський співак і композитор Стінг заявив, що більше ніколи не даватиме концертів і не виступатиме на корпоративах російських олігархів, а також тих, хто хоч якось причетний до російської агресії щодо України.

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