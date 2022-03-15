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Унаслідок пожежі в 16-поверхівці у Святошинському районі Києва загинуло 3 людини

Займання внаслідок обстрілу окупантів уже погасили.

Ліквідовано пожежу в 16-поверховому житловому будинку у Святошинському районі Києва, що сталася внаслідок обстрілу окупантами.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежу погасили о 15:03.

Унаслідок події три особи загинуло, п'ятьох травмовано і 48 врятовано.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 15 березня в різних районах Києва пролунали вибухи. Було уражено будівлі у Святошинському, Подільському, Шевченківському районах, а також поблизу Осокорків.

Загорілися три багатоповерхові житлові будинки і приватний будинок, пошкоджено станцію метро. Міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив відео знищеного будинку у Святошинському районі столиці і повідомив про чотирьох загиблих.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

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