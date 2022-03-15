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24 ОМБр розбила на Луганщині підрозділ окупантів разом з особовим складом

Розбиті танки та БМП.

24 ОМБр імені Короля Данила показала результат "злагодженої і успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади" на Луганщині.

Військові підбили три ворожі танки та БМП.

"Мінус три танки Т-72, одна БМП-3 і весь особовий склад орків", - зазначили у бригаді.

Фото: facebook/24th.brigade
Фото: facebook/24th.brigade
Фото: facebook/24th.brigade

Нагадаємо, сьогодні українські захисники з полку "Азов" знищили один підрозділ 22 бригади спеціального призначення збройних сил Російської Федерації та ліквідували генерал-майора армії РФ. А оборонці Чернігова виявили та ліквідували ворожу батарею ракетних систем залпового вогню, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста.

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