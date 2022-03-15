Тіла трьох виховательок дитбудинку, яких розстріляли під Миколаєвом, досі не можуть забрати з місця трагедії

93 дитини та десять вихователів очікують евакуації в селі Антоновка.

Тіла трьох загиблих виховательок Миколаївського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, мікроавтобус якого обстріляли окупанти минулого тижня, досі не вдалося вивезти. Вони так і лежать в обгорілому бусі за 25 км до найближчого українського блокпоста.

За тиждень після трагедії 93 дитини та десять вихователів в селі Антонівка досі очікують евакуації, повідомляє Parlament.UA.

Поранені – помічниця вихователя Ганна Сметана, психолог Олена Бєланова – нині в миколаївських лікарнях. Вихователі, які вижили, Галина Литкіна та Наталія Веденєєва, госпіталізовані в стані психологічного шоку.

Директорка центру Світлана Клюйко розповіла про кожну загиблу.

За її словами, Наталія Михайлова працювала в дитбудинку з 2014 року. 4 травня їй було б 50 років. 64-річна Олена Батигіна 20 років працювала в дитбудинку. Валентина Відющенко прийшла на роботу до обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей трохи більш ніж рік тому.

Нагадаємо, 8 березня на трасі в Миколаївській області російські окупанти обстріляли зміну вихователів дитячого будинку. Працівники закладу їхали на Кіровоградську трасу, щоб змінити своїх колег. Після обстрілу загорівся мікроавтобус, позначений табличками Червоного Хреста. Три жінки загинули.