В Україні проходить мобілізація військовозобов'язаних, які не належали до першої черги резервістів

В Україні оголошено мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач, пише "Інтерфакс-Україна".

"Майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій", - сказав Горбач на брифінгу в українському медіацентрі в Києві у вівторок.

За його словами, ті громадяни, які проходили раніше службу і мають відповідний досвід, можуть бути відправлені у військові частини. Ті, хто службу не проходив, спочатку пройдуть відповідну підготовку – і лише після цього їх направлять у бойові військові частини.

Горбач також зазначив, що у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу, але наразі такої потреби немає.

"Але в окремих випадках їх можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але варто зазначити, що станом на сьогодні жодну жінку не було мобілізовано без її згоди. Поки що така необхідність не настала", - сказав Горбач.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що під час мобілізації "ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і не відправлятиме на фронт".