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З Маріуполя виїхали майже дві тисячі машин, іще стільки стоять на виїзді з міста

Люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя.

З Маріуполя виїхали майже дві тисячі машин, іще стільки стоять на виїзді з міста
Фото: Макс Требухов

Станом на 14:00 вівторка, 15 березня, з Маріуполя в напрямку Запоріжжя виїхали дві тисячі автомобілів. Іще дві тисячі авто стоять на виїзді з міста.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

"Люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Зазначають, що для особистої безпеки необхідно прибути до Василівки не пізніше ніж о 18:00. 

"Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або Токмаку", – радять людям, які хочуть евакуюватися з Маріуполя.

Маріупольська міськрада нагадує адресу Центру допомоги: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Раніше повідомляли, що з Маріуполя сьогодні працюватиме гуманітарний коридор для приватних авто. Містянам радять заради безпеки видалити всі месенджери і фото з телефонів. 

За даними міськради, вчора з міста виїхало приблизно 160 легкових авто. Станом на 10:00 є інформація, що до Запоріжжя приїхало близько 300 маріупольців. Вони отримали необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності. Частина залишається у Запоріжжі, інші вирішили поїхати далі за особистим маршрутом.

Маріуполь лишається одним із найскладніших міст з погляду гуманітарної ситуації та евакуації. Ворог не пропускає вантажі з допомогою і заважає виїзду мирних мешканців. Україна щодня намагається відправити до оточеного міста гуманітарний вантаж автобусами, на яких потім можна буде евакуювати людей. 

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