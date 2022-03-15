Ізраїль не допомагатиме Росії обійти санкції, – Кулеба після розмови з ізраїльським колегою

Ізраїль не буде допомагати Росії обійти санкції, накладені на неї за розвʼязану в Україні війну.

Відповідну інформацію міністру закордонних справ Дмитру Кулебі озвучив його ізраїльський колега Яїр Лапід. Кулеба в Twitter також повідомив, що вдячний Ізраїлю за посередництво та гуманітарну допомогу.

"Ми обговорили шляхи припинення війни в Україні", – зазначив він.

Сторони також погодили, що всі права українців, які прибувают до Ізраїлю, будуть зберігатися.

In our call, FM @yairlapid assured me Israel won’t be the route for Russia to bypass sanctions. Grateful for Israel’s mediation efforts and humanitarian aid. We discussed ways of ending the war in Ukraine. Agreed that the rights of Ukrainians arriving in Israel will be respected. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2022

Учора голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Ізраїль погодився виступити посередником на перемовинах між Україною та Росією. Триває активний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги Україні.

До того президент України запропонував провести переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Єрусалимі за посередництва ізраїльського премʼра Нафталі Беннета.