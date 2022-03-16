В Україні запрацювала слідча група Міжнародного кримінального суду, яка збирає факти і докази воєнних злочинів загарбників.

Україна активізувала роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал за все, що вони наробили проти України, її мешканців, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до співвітчизників 16 березня.

Глава держави зазначив, що в Україні запрацювала слідча група Міжнародного кримінального суду, яка разом з українськими правоохоронцями збирає докази, факти воєнних злочинів загарбників на території нашої держави.

"Говорив з прокурором Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом. Він вже в Україні. Вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що російські війська завдали зараз Україні у сотні разів більших руйнувань, ніж Донбасу за 8 років війни. І постраждали найбільше території саме Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область і південь України. Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей.

"Мабуть, немає такої неядерної зброї, яку окупанти ще не застосували б проти наших людей. Ось така близькість. Ось така дружба. Ось такий, як говорили в Москві, "розʼєднаний народ", – зауважив глава держави.

Президент нагадав, що в Маріуполі окупанти захопили лікарню, взяли в полон пацієнтів і персонал. Усередину нагнали мешканців сусідніх будинків. У заручниках російських військових там перебуває понад 400 людей. Окупанти використовують лікарню як вогневу позицію, щоб обстрілювати місто.

"Цей черговий злочин російських військових проти Маріуполя нічим не відрізняється від захоплення Басаєвим лікарні в Будьонновську. Хоча... Відрізняється. Зараз ще підліше", – заявив Володимир Зеленський.

Президент України вкотре наголосив, що Російська держава перетворилася на відвертого терориста.

"І їй не соромно. Але вона буде відповідати. Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України. Неможливо буде відновити міжнародний порядок", – резюмував Зеленський.