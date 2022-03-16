Тимошенко запропонувала скерувати кошти з заморожених рахунків Росії на базові виплати українців під час війни

Людям, які втратили роботу і можливість забезпечувати свої родини, потрібно на період війни гарантувати базовий дохід із заморожених внаслідок санкцій активів Росії. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі «Єдиних новин».

За її словами, під час вчорашнього засідання Верховної Ради були ухвалені важливі закони, які допоможуть бізнесу працювати у важких умовах, однак треба гарантувати базовий дохід людям, які внаслідок війни Росії проти України втратили роботу і можливість працювати.

«Зараз дуже багато людей залишилися без роботи, без будь-яких засобів до існування, тому ми просимо парламент і уряд негайно ухвалити відповідні закони, а їх можна розробити за лічені дні, щоб дати цим людям достойну компенсацію. Вона має ґрунтуватися на чесно розрахованому мінімальному прожитковому рівні. Треба дати можливість отримувати ці виплати як базовий дохід, поки не завершиться війна, і люди не зможуть повернутися до своєї роботи. Це може бути не менше 8-10 тисяч гривень», – зазначила Юлія Тимошенко.

На переконання лідерки «Батьківщини», кошти на ці виплати, а також на відбудову країни можна отримати з рахунків, заморожених внаслідок накладених санкцій ключових банків Росії. Крім того, Юлія Тимошенко наголосила на необхідності вже зараз думати про енергетичну незалежність України.

«Ми не можемо більше купувати енергоносії з РФ. Для цього, по-перше, треба забезпечити доставку в Україну всіма можливими шляхами скрапленого газу. І по-друге, потрібно гроші, які ми отримаємо як компенсації за наші колосальні втрати під час війни, спрямувати на видобуток власного газу. Це нескладно зробити з наявними новітніми технологіями. Ми можемо мати 100% забезпечення своїм власним газом. У нас є розвідані родовища», – вважає політик.

Окремо Юлія Тимошенко звернула увагу на дипломатичні перемоги України. Зокрема, рішення ПАРЄ виключити Росію з Ради Європи, тому що вона країна-агресор і не сповідує європейські цінності.

«А друге рішення ПАРЄ – «посилити захист України, включаючи її повітряний простір». А я вкотре наголошую, що закрите небо для нас – це шлях до перемоги!» – резюмувала лідерка «Батьківщини».