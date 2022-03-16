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Зеленський підписав закон про віртуальні активи

Криптобіржі тепер працюватимуть легально. 

Зеленський підписав закон про віртуальні активи
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, ухвалений парламентом з його пропозиціями 17 лютого.

Підписання закону є важливим кроком до детінізації криптосектору, запуску легального ринку віртуальних активів і підсилення української економіки. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.

Він пояснив, що зміниться завдяки цьому документу:

  • легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
  • банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
  • українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:

  • формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;
  • визначати порядок обігу віртуальних активів;
  • видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;
  • здійснювати нагляд і фінансовий моніторинг у цій сфері.

Федоров додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткових коштів на підтримку армії.

"За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах. Кожен шолом, броник і нічна оптика, куплені за криптодонати, рятують життя нашим бійцям", – наголосив міністр.  

Нагадаємо, закон про віртуальні активи, знаний також як закон "про біткоїн", надає правовий статус віртуальним активам, операціями з ними, визначає права та обов’язки всіх учасників ринку. Законопроєкт в другому читанні було ухвалено у вересні 2021. Через місяць президент його ветував. Зеленський надав парламенту список своїх пропозицій для поліпшення документа. Зокрема, він пропонував віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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