Президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, ухвалений парламентом з його пропозиціями 17 лютого.

Підписання закону є важливим кроком до детінізації криптосектору, запуску легального ринку віртуальних активів і підсилення української економіки. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.

Він пояснив, що зміниться завдяки цьому документу:

легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде:

формувати та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів;

визначати порядок обігу віртуальних активів;

видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів;

здійснювати нагляд і фінансовий моніторинг у цій сфері.

Федоров додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткових коштів на підтримку армії.

"За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах. Кожен шолом, броник і нічна оптика, куплені за криптодонати, рятують життя нашим бійцям", – наголосив міністр.

Нагадаємо, закон про віртуальні активи, знаний також як закон "про біткоїн", надає правовий статус віртуальним активам, операціями з ними, визначає права та обов’язки всіх учасників ринку. Законопроєкт в другому читанні було ухвалено у вересні 2021. Через місяць президент його ветував. Зеленський надав парламенту список своїх пропозицій для поліпшення документа. Зокрема, він пропонував віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.