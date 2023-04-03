Зеленський 5 квітня відвідає Польщу, – канцелярія Дуди

Президент Володимир Зеленський 5 квітня відвідає Польщу на запрошення президента Анджея Дуди.

Про це повідомив голова бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач урозмові на RMF FM. Інформацію підтвердили в Twitter канцелярії.

За його словами, президент Зеленський хоче познайомитися з поляками, українцями, які живуть у Польщі. Зустріч планується на Замковій площі та у верхній частині Королівського замку. Всі охочі зможуть прийти на цю зустріч.

"Кожен зможе побачити президентів, безумовно, на великому екрані, а можливо, навіть у більш тісному спілкуванні", – додав він.

"Тут ми говоримо про офіційний візит, по-друге, також буде цей елемент публічного характеру. Президент Зеленський також хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося минулого року, як поляки допомагають Україні, як допомагали біженцям на кордоні, потім розвозячи їх по домівках – я думаю, це мета цієї зустрічі", – резюмував Пшидач.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023

За даними ЗМІ, візит також буде приурочений до наступного саміту міністрів закордонних справ країн НАТО, який проходить у Брюсселі і на який, як очікується, приїде держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі місцевої радіостанції говорив, що Зеленський найближчим часом може прибути до цієї країни з візитом. Він зазначав, що про можливий візит заздалегідь не оголошуватимуть з міркувань безпеки.

"Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав. У випадку з президентом Зеленським такого оголошення не буде з міркувань безпеки", – пояснив Яблонський.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни президент Польщі Анджей Дуда кілька разів приїжджав до України. Зеленський, своєю чергою, зустрічався з Дудою в Польщі, повертаючись із закордонних поїздок із США та Брюсселя.