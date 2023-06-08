МЗС: ​Безкарний підрив Каховської ГЕС може спровокувати Росію на більш тяжкі злочини

Мельник зазначив, що після цього злочину росіян міжнародне співтовариство лише "висловило занепокоєння".

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник наголосив, що якщо підрив Каховської ГЕС росіянами залишиться безкарним, це може спровокувати Володимира Путіна на більш тяжкі злочини.

Про це він написав у Twitter.

Мельник зазначив, що після того, як росіяни "вступили в новий вимір війни", підірвавши ГЕС, міжнародне співтовариство лише "висловило занепокоєння".

Мельник зазначив, що жодних нових каральних заходів проти Кремля не було.

"Це пожежонебезпечно. Це може спровокувати Путіна на ще більш тяжкі злочини", - наголосив Мельник.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія підірвала Каховську ГЕС, заміновану ними ще в минулому році. За оцінкою українських військових, вони зробили це, аби завадити українському контрнаступу. Вода затопила населені пункти не лише на вільній частині області, а на тимчасово окупованому лівобережжі. Українська влада проводить евакуацію з Херсона та інших населених пунктів.

Докладно про перші години після катастрофи читайте в матеріалі LB.ua.

Згідно з Женевською конвенцією, дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.