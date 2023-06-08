Повінь від руйнування ГЕС зруйнувала багато укріплень першої лінії окупантів, − ISW

Стрімка повінь, ймовірно, змусила відступити російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані.

Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Це впливає на позиції російських військ на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які окупанти мали намір використовувати для захисту від українських атак. Стрімка повінь, ймовірно, змусила відступити російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані.

Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на західному (правому) березі обласного центру.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська передислокували свій особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська з артилерійської зони дії деяких населених пунктів.

Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді. Водночас окупаційний "голова" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що знищення ГЕС вигідне російській обороні, оскільки це ускладнить просування українців через річку. Але оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату першої лінії підготовлених укріплень Росії. Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, також невідома.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що знищення Каховської ГЕС показало, що окупанти усвідомили свою неминучу втечу з Криму.