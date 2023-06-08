РФ за добу била по 9 областях. У Сумській згоріли 4 тонни пшениці, у Харківській на міні підірвався волонтер із США

По Чернігівській області росіяни за добу стріляли тричі – із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі і зранку ворог здійснив сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська та Новослобідська громади. По Миропільській вдарили "шахедами". Є влучання в школу, продуктовий магазин, в нежитлове приміщення на території громади. У Миколаївській громаді відбулося влучання БпЛА Shahed в ангар та зерносховище агрофірми. Пошкоджено декілька одиниць тракторної техніки. Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади. У Середино-Будській внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено адмінбудівлю сільради, сільську церкву, колишній дитячий садок. У Хотінській росіяни скинули сім мін. Внаслідок обстрілу пошкоджено склади підприємця, вантажівку, а також знищено 4 т пшениці.

У Запорізькій ворог здійснив 148 обстрілів 21 населеного пункту на лінії вогню. Тричі атакував з БпЛА Гуляйполе та Залізничне, завдав 18 ударів з ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю, Ольгівському, Білогір'ю, Чарівному, Павлівці та Темирівці, 127 ударів з артилерії по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Гуляйпільському та інших прифронтових селах. У Кам'янському мінно-вибухові травми отримав 68-річний чоловік. Його оперативно доставили до медичного закладу. Додалося ще 32 зруйнованих цивільних об'єкти.

У Дніпропетровській російська армія знову обстрілює Нікопольський район. Вчора Мирівську громаду ворог кілька разів атакував з безпілотника. Пошкодив дві приватні оселі, господарську споруду, транспортні засоби. Нікополь агресор накривав вогнем з важкої артилерії. Потрощені гімназія і два приватні підприємства, вісім житлових будинків, шість господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Вночі агресор двічі обстріляв Нікопольський район. З важкої артилерії вдарив по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих та постраждалих немає. Територію оглядають рятувальники – уточнюють наслідки атак.

У Луганській минулої доби загарбники обстріляли Новоселівське, Макіївку, Невське та Білогорівку. Завдали авіаційних ударів по Стельмахівці. За добу противник здійснив 106 обстрілів (456 снарядів).

У Харківській протягом доби ворог неодноразово обстрілював Вовчанськ, пошкоджено приватні будинки та домоволодіння. Також пошкоджено маслоекстракційний завод, сталася пожежа у будівельних вагончиках. Учора вдень ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок у Стрілечому. Пошкоджено квартиру на пʼятому поверсі, сталася пожежа. Без постраждалих. Ворог завдав ракетного удару з ЗРК С300 по Малинівці, пошкоджено котельню та газопровід на території ТОВ "Лікеро-горілчаний завод «Прайм»". Без потерпілих. В полі неподалік села Гаврилівка на міні "Пелюстка” підірвався 39-річний чоловік – громадянин США, який перебував в Україні з гуманітарною місією. Госпіталізований з пораненням.

У Донецькій ворог минулої доби здійснив 14 обстрілів по Авдіївці, Торецьку, Часовому Яру, Українську, Ласточкиному, Привільному, Іванівському. Пошкоджено 21 житловий будинок (з них 14 – багатоквартирних). На Донеччині за добу: троє цивільних загиблих, семеро поранених.

У Миколаївській, за даними повітряного командування "Південь", вчора сили та засоби протиповітряної оборони знищили два БпЛА. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає. Вдень було зафіксовано артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонської за добу противник здійснив 34 обстріли (192 снаряди), з них по Херсону – один артилерійський обстріл (два снаряди). Жертв та поранених внаслідок обстрілів серед цивільних осіб немає. Середній рівень підтоплення внаслідок підриву росіянами ГЕС – 5,61 метрів. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. На звільнених територіях підтоплено 20 населених пунктів. Під водою опинилися 2629 житлових будинків, тільки минулої доби підтопило ще 971 оселю. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація з зони підтоплення. На 6 ранку небезпечні території покинули майже 2000 людей. Найбільше евакуювали з мікрорайону Корабел Херсона – 1495 осіб. Лівий берег, ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від "великої води", а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав п'яти ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.