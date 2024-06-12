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Під парламентом Вірменії на акції протесту були сутички – десятки людей поранені

За даними МВС, затримано 98 осіб.

Під парламентом Вірменії на акції протесту були сутички – десятки людей поранені
Під парламентом Вірменії відбулась акція протесту, десятки людей поранені
Фото: "Радіо Азатутюн"

Під будівлею парламенту Вірменії в Єревані відбувається антиурядова демонстрація. В результаті сутичок поранення отримали майже 80 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Учасники акції протестували проти земельних поступок Вірменії Азербайджану під час виступу прем’єра Нікола Пашиняна.

Деякі протестувальники спробували прорвати поліцейський кордон, після чого почались сутички.

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За медичною допомогою звернулося 79 цивільних осіб та правоохоронців. За даними речника МВС, поранення отримали 16 поліцейських, однак поліція не уточнює, про які поранення йдеться.

Серед постраждалих є й представники ЗМІ.

Після надання необхідної медичної допомоги виписали шістьох людей.

Крім того, за даними МВС, затримано 98 осіб.

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