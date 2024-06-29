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Сили оборони України за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 541 560 військових.

Сили оборони України за добу ліквідували ще понад тисячу окупантів
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 541 560 військових, 8073 танки, 14480 артилерійських систем і 360 літаків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 8073 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
  • артилерійських систем –  14480 (+57) од,
  • РСЗВ – 1109 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2436 (+5)

Дані уточнюються.

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