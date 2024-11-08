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"Український свідок" розказав про бійців РДК, які вибивали росіян із Вовчанського агрегатного заводу

Один із бійців воював у складі російського "Шторм Z", а згодом перейшов на бік України. Інший для того, щоб воювати за Україну, пройшов пішки із Бєлгорода у Харків.

"Український свідок" розказав про бійців РДК, які вибивали росіян із Вовчанського агрегатного заводу
Бійці РДК, які вибивали росіян із Вовчанського агрегатного заводу
Фото: Скріншот відео "Українського свідка"

Бійці "Русского Добровольческого Корпуса" вибивали росіян із Вовчанського агрегатного заводу та вигнали їх звідти у вересні 2024.

Про це розповіли журналістам у новому відео проєкту "Український Свідок" бійці РДК із позивними "Перс" та "Хант". Раніше "Перс" воював у складі російського "Шторм Z", а згодом перейшов на бік України. "Хант", для того, щоб воювати за Україну, пройшов пішки із Бєлгорода у Харків, здолавши паркан на кордоні між державами. Вже на території України здався поліції, показавши російський паспорт. 

"Я думав, що мене застрелять. Я сказав: краще дайте мені вибухівку, я сяду в автобус та влечу на ньому у який-небудь російський блокпост. Мені сказали – зможеш? Я сказав – зможу", – розповідає боєць. 

Вовчанський агрегатний завод
Фото: Скріншот відео "Українського свідка"
Вовчанський агрегатний завод

"Хант" пережив вісімнадцять штурмів. За його словами, є певні правила як їх пережити: не можна ставати у повний зріст, сидіти на місці у окопі. 

"Після захоплення окопу не можна нічого не робити. Бо якщо проти тебе досвідчені бійці, то вони підуть у контратаку. Тебе будуть крити артилерією", – зазначив боєць. 

Військові розповіли, як брали росіян у оточення на Вовчанському агрегатному заводі. 

"Ми знали, що їх там близько 40-50 бійців. Це не тільки БГ (у бойовій готовності), а й поранені. Але готувались так, ніби їх там більше", – розповів "Хант".

"Перс" додав, що це була одна із найскладніших операцій, у яких вони брали участь, адже Вовчанський завод "був для росіян домом", і окупанти знали там кожну шпаринку.  

А "Хант" припустив, для чого противнику Вовчанськ. За його словами, взявши місто, росіяни зможуть гатити по Харкову не тільки ракетами, а й зі ствольної артилерії. І "життя у місті не буде".

Також бійці розповіли про "особливості" життя у Росії.

"Життя у росії – це психологічна травма. А втеча до України це одужання. Росіяни парадоксальний народ: вийти на площі проти чинної влади вони бояться, а сідати у «мотолигу» (МТЛБ, радянська бойова машина) та розлітатись на шматки, не доїхавши до позицій – ні. А воювати вони йдуть за гроші. Це підтверджують їхні солдати, яких на заводі ми брали у полон", – каже "Перс". 

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