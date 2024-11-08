"Український свідок" розказав про бійців РДК, які вибивали росіян із Вовчанського агрегатного заводу

Бійці "Русского Добровольческого Корпуса" вибивали росіян із Вовчанського агрегатного заводу та вигнали їх звідти у вересні 2024.
Про це розповіли журналістам у новому відео проєкту "Український Свідок" бійці РДК із позивними "Перс" та "Хант". Раніше "Перс" воював у складі російського "Шторм Z", а згодом перейшов на бік України. "Хант", для того, щоб воювати за Україну, пройшов пішки із Бєлгорода у Харків, здолавши паркан на кордоні між державами. Вже на території України здався поліції, показавши російський паспорт.
"Я думав, що мене застрелять. Я сказав: краще дайте мені вибухівку, я сяду в автобус та влечу на ньому у який-небудь російський блокпост. Мені сказали – зможеш? Я сказав – зможу", – розповідає боєць.
"Хант" пережив вісімнадцять штурмів. За його словами, є певні правила як їх пережити: не можна ставати у повний зріст, сидіти на місці у окопі.
"Після захоплення окопу не можна нічого не робити. Бо якщо проти тебе досвідчені бійці, то вони підуть у контратаку. Тебе будуть крити артилерією", – зазначив боєць.
Військові розповіли, як брали росіян у оточення на Вовчанському агрегатному заводі.
"Ми знали, що їх там близько 40-50 бійців. Це не тільки БГ (у бойовій готовності), а й поранені. Але готувались так, ніби їх там більше", – розповів "Хант".
"Перс" додав, що це була одна із найскладніших операцій, у яких вони брали участь, адже Вовчанський завод "був для росіян домом", і окупанти знали там кожну шпаринку.
А "Хант" припустив, для чого противнику Вовчанськ. За його словами, взявши місто, росіяни зможуть гатити по Харкову не тільки ракетами, а й зі ствольної артилерії. І "життя у місті не буде".
Також бійці розповіли про "особливості" життя у Росії.
"Життя у росії – це психологічна травма. А втеча до України це одужання. Росіяни парадоксальний народ: вийти на площі проти чинної влади вони бояться, а сідати у «мотолигу» (МТЛБ, радянська бойова машина) та розлітатись на шматки, не доїхавши до позицій – ні. А воювати вони йдуть за гроші. Це підтверджують їхні солдати, яких на заводі ми брали у полон", – каже "Перс".
- Наприкінці вересня у результаті спецоперації підрозділи Головного управління розвідки Міноборони повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.
- Територію агрегатного заводу передали під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.
- Під час операції ГУР із зачистки Вовчанського агрегатного заводу російські командири змушували своїх солдатів чинити безнадійний опір прирікаючи їх на загибель.
- Наступного дня після звільнення заводу в полон взяли близько двох десятків окупантів.
- Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов був присутнім на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.