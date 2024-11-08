У Запоріжжі 10 загиблих через вчорашню атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення. Дані щодо дев'ятої жертви повідомив голова ОВА. Згодом він повідомив про десяту жертву. Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Зруйновано понад 130 будинків

В місті сьогодні оголосили день жалоби.

"15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медустановах Запоріжжя. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів. Стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий", – повідомили в ОВА.

У Офісі генпрокура додали, що ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Від влучання одного з боєприпасів зруйновано багатоповерховий будинок. Інші удари завдано по приватних секторах спальних районів міста, лікарні та інших обʼєктах цивільної інфраструктури. Зруйновано приватні будинки. Пошкоджено автомобілі місцевих мешканців.

Під завалами можуть перебувати люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фото: Запорізька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Запоріжжя

Фото: Прокуратура Запорізької області Наслідки обстрілу Запоріжжя

Фото: Запорізька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Запоріжжя

Загалом впродовж доби окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська Росії здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю.

194 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню завдано по території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки.

168 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.