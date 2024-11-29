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Росіяни атакували за день сім громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів області.

Росіяни атакували за день сім громад Сумщини
Росіяни атакували за день сім громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 29 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 60 вибухів. 

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Середино-Будську, Хотінську та Білопільську громади ворог атакував з мінометів та дронами, 

Великописарівську, Краснопільську та Новослобідську громади російські військові атакували дронами.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били зі ствольної артилерії.

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