Росіяни атакували за день сім громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 29 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 60 вибухів.

Середино-Будську, Хотінську та Білопільську громади ворог атакував з мінометів та дронами,

Великописарівську, Краснопільську та Новослобідську громади російські військові атакували дронами.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били зі ствольної артилерії.