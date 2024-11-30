Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий (доповнено)
Зеленський: новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначений Михайло Драпатий (доповнено)
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Тривожний колапс: як зупинка громадського транспорту блокує Київ
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
​Без знеструмлень уже не обійтися. І причина не лише в масовому обстрілі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Дипломат Вадим Пристайко: «Нам треба пояснити, чому ми не тільки історично, а й у майбутньому становимо інтерес для США»
Дипломат Вадим Пристайко: «Нам треба пояснити, чому ми не тільки історично, а й у майбутньому становимо інтерес для США»
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
Повернення Володимира Кличка на ринг зіпсував Майк Тайсон
ГоловнаСуспільствоЖиття

Енергетики за минулу добу відновили живлення для понад 342 тисяч споживачів

Користувачів закликають споживати електроенергію економно.

Енергетики за минулу добу відновили живлення для понад 342 тисяч споживачів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За минулу добу енергетики відновили електропостачання для 342 654 споживачів, які залишилися без світла через бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Окрім цього, через обстріли ворога знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією. Фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення АЕС.

"На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 11 747 МВт*год та потужністю 1165 МВт", – йдеться у повідомленні.

Користувачів закликають економно споживати електроенергію.

Як повідомлялося, під час останніх двох атак на українську енергетику Росія застосувала понад 200 ракет і стільки ж ударних дронів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies