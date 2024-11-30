Енергетики за минулу добу відновили живлення для понад 342 тисяч споживачів

За минулу добу енергетики відновили електропостачання для 342 654 споживачів, які залишилися без світла через бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Окрім цього, через обстріли ворога знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією. Фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення АЕС.

"На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 11 747 МВт*год та потужністю 1165 МВт", – йдеться у повідомленні.

Користувачів закликають економно споживати електроенергію.

Як повідомлялося, під час останніх двох атак на українську енергетику Росія застосувала понад 200 ракет і стільки ж ударних дронів.