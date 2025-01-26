Ізраїль звинувачує ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню через те, що угрупування не надало інформацію про статус заручників, яких мають звільнити найближчим часом.
Про це пише Tha Times of Israel.
Терористичне угруповання ХАМАС у суботу ввечері не змогло надати Ізраїлю інформацію про статус заручників, яких планується звільнити найближчими тижнями, порушуючи угоду про припинення вогню та захоплення заручників у Газі.
Крім того, Ізраїль заявив, що ХАМАС також порушив умови угоди, не звільнивши цивільну жінку-заручницю Арбель Єгуд, разом ізчотирма жінками-солдатами у суботу, 25 січня.
Ізраїль заявив, що не дозволить заплановане раніше повернення переміщених палестинців на північ Гази доти, доки не буде звільнено Єгуд.
Це рішення також означає, що ЦАХАЛ не виведе війська з частини коридору Нецарім, як було заплановано в неділю. Коридор розділяє сектор Гази навпіл зі сходу на захід і відділяє її південь від півночі.
Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був поінформувати Ізраїль до кінця суботи, хто із решти 26 заручників зі списку, які підпадають під так звану "гуманітарну" категорію - жінки, діти, люди похилого віку, живі. Водночас ХАМАС не дотримався терміну, і ізраїльські офіційні особи підтвердили, що Єрусалим не отримав оновленої інформації.
Представник Білого дому з питань національної безпеки заявив у суботу виданню, що адміністрація Трампа "продовжує наполягати на звільненні Арбель Єгуд".
- 19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.
- 25 січня ХАМАС передав Ізраїлю ще чотирьох заручниць. Вони є солдатами ЦАХАЛу, які були викрадені терористами ХАМАСу з посту Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року.