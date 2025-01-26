Італія відновила переміщення мігрантів до центрів утримання в Албанії

Таким чином Рим відновив план для мігрантів, що загруз в юридичних суперечках.

Сьогодні військово-морський флот Італії доставив 49 мігрантів, яких він забрав у міжнародних водах, до центрів утримання шукачів притулку в Албанії.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ країн, пише Reuters.

Таким чином Рим відновив план для мігрантів, що загруз в юридичних суперечках.

Ще 53 мігранти, яких також забрали та які пред’явили свої паспорти, щоб уникнути негайного переміщення, очікують в Італії перевірки їхнього статусу.

“Цей трансфер став новою спробою уряду нав'язати свою політику після того, як судді в Римі засумнівалися в її обґрунтованості та ухвалили перемістити до Італії перші дві партії мігрантів, затриманих в Албанії”, ‒ зазначає видання.

Уряд Джорджі Мелоні побудував два центри прийому біженців в Албанії. Це стало першою аналогічною угодою, відповідно до якої країна Європейського союзу перенаправляє мігрантів до країни, що не входить до блоку. Але центри порожні з листопада після того як угода зіткнулася із судовою протидією.

Суперечка навколо плану, який італійська прем’єрка вважає найважливішою ціллю її уряду щодо обмеження імміграції, обертається навколо минулорічного рішення суду Європейського союзу, яке не стосувалося Італії.

Суд заявив, що жодна країна походження не може вважатися безпечною, якщо навіть лише частина її є небезпечною. Це підриває ідею Риму депортувати до Албанії мігрантів із обраного списку “безпечних” країн з метою їх швидкої репатріації. Суд ЄС має намір розглянути план Італії найближчими тижнями та встановити, чи відповідає він законодавству ЄС.