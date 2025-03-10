У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
ГоловнаСуспільствоПодії

​На Вінничині 21-річний п'яний пацієнт розбив пляшку об голову медика і пошкодив автомобіль швидкої

Молодик розбив лобове скло і дзеркала заднього виду автомобіля медиків.

​На Вінничині 21-річний п'яний пацієнт розбив пляшку об голову медика і пошкодив автомобіль швидкої
Фото: Нацполіція

На Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

9 березня бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик в одне з селищ Махнівської громади до 21-річного місцевого жителя, якому стало погано під час вживання алкогольних напоїв.

50-річна фельдшерка прийняла рішення про госпіталізацію, однак нетверезий пацієнт почав штовхати її, а 63-річного водія, який втрутився, вдарив скляною пляшкою по голові. Потім молодик розбив лобове скло і дзеркала заднього виду автомобіля медиків.

Фото: Нацполіція

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Потерпілі проходять судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Також вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Фото: Нацполіція

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies