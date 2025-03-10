На Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

9 березня бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик в одне з селищ Махнівської громади до 21-річного місцевого жителя, якому стало погано під час вживання алкогольних напоїв.

50-річна фельдшерка прийняла рішення про госпіталізацію, однак нетверезий пацієнт почав штовхати її, а 63-річного водія, який втрутився, вдарив скляною пляшкою по голові. Потім молодик розбив лобове скло і дзеркала заднього виду автомобіля медиків.

Фото: Нацполіція

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Потерпілі проходять судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Також вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.