На Вінниччині нетверезий пацієнт побив медиків та пошкодив автомобіль швидкої допомоги.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
9 березня бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик в одне з селищ Махнівської громади до 21-річного місцевого жителя, якому стало погано під час вживання алкогольних напоїв.
50-річна фельдшерка прийняла рішення про госпіталізацію, однак нетверезий пацієнт почав штовхати її, а 63-річного водія, який втрутився, вдарив скляною пляшкою по голові. Потім молодик розбив лобове скло і дзеркала заднього виду автомобіля медиків.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Потерпілі проходять судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Також вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.
- У 2018 році тодішня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступала за введення супроводу медиків працівниками поліції після того, як сталося кілька випадків нападів на медиків.
- Так, у Києві 47-річний п'яний чоловік поранив ножем лікаря швидкої допомоги. У Дніпрі чоловік викликав собі "швидку", напав на лікарів і відібрав у них морфій. А в Харкові невідомі напали на бригаду лікарів швидкої.