Нацспротив: в тимчасово окупованому Криму масово звільняються працівники “швидкої”

В тимчасово окупованому Росією Криму відбуваються масові звільнення працівників “швидкої допомоги”.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“Лікарі й фельдшери залишають робочі місця через нестерпні умови праці, величезне навантаження та принизливо низьку зарплатню. За словами самих медиків, такої кризи не було навіть під час пандемії COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в Криму на межі катастрофи, нестача персоналу сягає 40–50%, на одній підстанції працює всього 4–5 машин швидкої допомоги. Відповідно, вони змушені обслуговувати до 90 викликів на день. При цьому російський “мінздрав” заборонив лікарям-ординаторам додатково працювати на швидкій.

Головна причина звільнень - жалюгідне фінансове забезпечення, оскільки медичні працівники отримують лише 25 тис. рублів на місяць. Водночас т. зв. “стимулюючі” надбавки були скасовані ще в минулому році. Більше того, деякі працівники досі не отримали частину зарплатні за січень.