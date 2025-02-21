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Зеленський: на кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків

Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру. 

Зеленський: на кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків
Пожежа на НПЗ в Калузькій області

На Ставці військові доповідали про наші позиції на фронті, ситуацію з постачанням, зокрема зброї. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків”, - повідомив Зеленський.

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Він наголосив, що це потрібна динаміка, оскільки Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру. 

  • Україна регулярно завдає ударів вглиб території Росії. Зокрема, 17 лютого вразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та дві нафтоперекачувальні станції. На НПЗ була масштабна пожежа.
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