Зеленський: на кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків

На Ставці військові доповідали про наші позиції на фронті, ситуацію з постачанням, зокрема зброї.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків”, - повідомив Зеленський.
Він наголосив, що це потрібна динаміка, оскільки Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру.
- Україна регулярно завдає ударів вглиб території Росії. Зокрема, 17 лютого вразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та дві нафтоперекачувальні станції. На НПЗ була масштабна пожежа.
- Перед тим у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ у Саратовській області РФ.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Удари по російській промисловості. Що потрібно розуміти".