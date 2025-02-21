Зеленський: на кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків

Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру.

На Ставці військові доповідали про наші позиції на фронті, ситуацію з постачанням, зокрема зброї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових об’єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну. На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків”, - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що це потрібна динаміка, оскільки Росія повинна відчувати ціну війни, щоб справді хотіти миру.

Україна регулярно завдає ударів вглиб території Росії. Зокрема, 17 лютого вразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та дві нафтоперекачувальні станції. На НПЗ була масштабна пожежа.