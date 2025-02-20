Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку

Ввечері 20 лютого російська окупаційна армія атакувала БпЛА Інженерне Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Під удар російського дрона потрапила 24-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна”, - йдеться у повідомленні.
Поранену внаслідок російського удару жінку шпиталізували. Медичні працівники надають їй необхідну допомогу та проводять додаткове обстеження.
- За інформацією ДСНС України унаслідок нічного удару по багатоповерхівці у Херсоні загинули 2 людини та 5 постраждали, з них 2 дитини.