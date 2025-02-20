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Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку

Жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку
Ілюстративне фото

Ввечері 20 лютого російська окупаційна армія атакувала БпЛА Інженерне Херсонської області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА

“Під удар російського дрона потрапила 24-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна”, - йдеться у повідомленні. 

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Поранену внаслідок російського удару жінку шпиталізували. Медичні працівники надають їй необхідну допомогу та проводять додаткове обстеження.

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