Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирну мешканку

Поранену внаслідок російського удару жінку шпиталізували. Медичні працівники надають їй необхідну допомогу та проводять додаткове обстеження.

“Під удар російського дрона потрапила 24-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення стегна”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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