Румунія занепокоєна, що Росія вимагає від США виведення військ НАТО зі східного флангу

Радник румунського президента з питань оборони заявив, що немає жодних гарантій, що Штати не підуть на поступки РФ у цьому питанні.

Росія на переговорах зі США у Саудівській Аравії озвучила вимогу вивести війська НАТО зі східного флангу Альянсу. Це викликало стурбованість, зокрема, у Румунії, передає The Financial Times.

Радник з питань оборони і безпеки тимчасового президента Румунії Крістіан Діаконеску заявив, що делегація США відхилила вимогу Москви, але немає жодних гарантій, що Вашингтон зрештою не піде на цю поступку Володимиру Путіну.

«Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися будь-якої миті чи будь-якої миті», — сказав Діаконеску з огляду на останні різкі заяви Трампа у бік Президента України та поступки США росіянам.

Радник румунського президента зазначив, що подальші візити лідерів Великобританії та Франції до Вашингтона наступного тижня будуть спрямовані на те, щоб переконати Трампа не піддаватися цій вимозі. Щоправда, у Європі не впевнені, що попередні заклики до американського президента з цього приводу були почуті.

До речі, виведення військ НАТО з країн колишнього СРСР, що приєдналися до альянсу наприкінці 1990-х років, було однією з головних вимог Путіна до США перед початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Цього тижня президент Румунії Іліє Боложан зустрівся у Парижі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном і повернувся з переконанням, що європейські лідери у своїх контактах зі США наголошуватимуть на необхідності участі в будь-яких заходах безпеки, які стосуються регіону.