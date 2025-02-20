Радник Трампа Майкл Волц: Келлог мав переконати Зеленського закінчити війну з Росією

"Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно", - вважає Волц.

Спецпредставник із питань України та Росії Кіт Келлог зустрічався з Володимиром Зеленським для того, аби переконати його закінчити війну з Росією.

Таку заяву зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, передає «Інтерфакс-Україна».

«Чи реальність яка є, в інтересах України? Чи в інтересах Європи? Безумовно, не в інтересах Росії чи американського народу, щоб ця війна тривала вічно, вічно, вічно. Отже, ключовою частиною його розмови була допомога президенту Зеленському зрозуміти, що ця війна повинна закінчитися», - сказав Волц.

Радник лідера Штатів додав, що американці не мають сумніватися в здатності Трампа «не тільки впоратися з Путіним, але і впоратися зі складністю доведення цієї війни до кінця».