Макрон висловив стурбованість щодо "дестабілізації Молдови"

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок зустрівся у Єлисейському палаці з главою Молдови Маєю Санду.

Як пише "Укрінформ", французький лідер пообіцяв колезі допомогу щодо протидії іноземному втручанню. Макрон висловив стурбованість, що Росія "постійно порушує повітряний простір Молдови дронами та ракетами і здійснює все більш відверту спробу дестабілізувати ситуацію, спрямовуючи атаки проти демократичних інститутів".

Президент Франції висловив повагу до Санду через "мужність, з якою Молдова перебуває на передньому краї російської загрози та упродовж трьох років несе на собі тягар людських та економічних наслідків агресивної війни Росії проти України".

Франція висловила непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Молдови у міжнародно визнаних кордонах, а також європейського курсу країни. На 2025 рік Кишинів отримав від ЄС екстрену фінансову допомогу у розмірі 250 мільйонів євро. План подальшої підтримки передбачає суму у майже 2 мільярди в єдиній валюті.