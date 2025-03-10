Головне за понеділок, 10 березня: обстріл Покровська, майже 130 боєзіткнень, підготовка до перемовин у Джидді

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії.

Завтра у Джидді мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями. Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі не братиме.

Американська делегація, що братиме участь у переговорах, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Імовірно, що саме він очолюватиме переговори.

Українську сторону представить голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова міноборони Рустем Умєров і радник Павло Паліса.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що американські високопосадовці зустрінуться окремо з російськими та українськими чиновниками. У МЗС РФ це заперечили.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 126 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень з початку доби відбулась Лиманському та Покровському напрямках. Також активні бойові дії точились на Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 березня – в новині.

У Генштабі також підтвердили ураження Силами оборони Рязанського та Новокуйбишевського НПЗ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю Росії перебуває під контролем Сил оборони України.

"Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує - вони зруйновані вогневим впливом агресора", - повідомив Сирський у фейсбуці.

Він також розповів, що незважаючи на залучення значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці.

Докладніше – в новині.

Російська армія шукає слабкі місця в українській обороні на Донецькому та Луганському напрямках, аби прорвати її, заявив у етері речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Вони шукають хоч якісь місця, де в них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз в принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання і нестачі особового складу", — каже Трегубов.

Попри кризу, російська армія не відмовляється від ідеї Кремля вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У понеділок, 10 березня, російські окупанти двічі обстріляли місто Покровськ Донецької області. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще одна — поранена.

Представники ДБР і Нацполіції провели обшуки службових приміщень КО “Київзеленбуд”. Повідомляють також про затримання гендиректора цього підприємства Юрія Бахмата. Інформацію про арешт гендиректора “Київзеленбуду” в ДБР не підтвердили і не спростували. Але ці дані підтверджують декілька джерел LB.ua.

Обшуки в “Зеленбуді” відбулися ще 6 березня. Слідчі дії здійснювали представники управління ДБР у місті Києві та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції в місті Києві. За інформацією КМДА, ухвалу слідчого судді щодо підстав обшуків у комунальному об’єднанні правоохоронці не надали. За даними джерел, крім Юрія Бахмата затримано також його першого заступника. Справа стосується хабарів.

Більше інформації – в новині.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе в суботу, 15 березня, віртуальну зустріч світових лідерів для обговорення підтримки України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника британського прем’єра Дейва Пареса.

Як пише Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь лідери країн НАТО і Співдружності, які готові надати військові сили для "коаліції охочих".

"Ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної України і роботі над пропозиціями щодо тривалого й міцного миру", - сказав Парес.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!