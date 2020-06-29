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В ВСУ 180 человек болеют коронавирусом, более 500 находятся на самоизоляции

Выздоровели 310 человек, пятеро скончались.

В ВСУ 180 человек болеют коронавирусом, более 500 находятся на самоизоляции
Опорна по ковід 8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

По состоянию на утро 29 июня в Вооруженных силах Украины 180 человек болеет острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии от COVID-19 выздоровели 310 человек, 5 в следствие коронавирусной болезни скончались, информирует пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19. Военнослужащий из Киевской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние его здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, 18 июня от коронавируса умер начальник Львовского военного госпиталя. Ивану Гайде было 58 лет.

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