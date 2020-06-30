Степанов констатировал резкий рост количества пневмоний в Украине

За месяц число пациентов с таким диагнозом увеличилось почти в два раза.

В Украине за период с конца мая по конец июня почти в два раза увеличилось количество заболевших пневмонией. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 случаев пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составил 4705. То есть все эти люди летом в такую жару заболели пневмонией", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что это подтверждает быстрое распространения коронавируса по стране.

"Количество людей, у которых есть пневмония, постоянно увеличивается. Это прямая угроза и здоровью, и жизни человека, который заразился COVID-19", - отметил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что на тройные выходные 27-29 июня многие украинцы пренебрегали правилами и рекомендациями по сдерживанию коронавируса.

"Те кадры, которые мы видели из ночных клубов и с пляжей - пренебрежение масками, социальной дистанцией - все это приводит к увеличению роста заболеваемости", - добавил Максим Степанов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 706 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели всего 88 человек.

За 27 июня в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с COVID-19 - 237 человек. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.